Auto su pedoni a Lanciano, cosa è successo: cosa si sa dell’investitore

(Adnkronos) – E’ un 79enne di Lanciano l’uomo che questa mattina, a Lanciano, è piombato con l’auto su un gruppo di persone che aveva appena partecipato alle celebrazioni del 25 aprile organizzate dall’Anpi.

Anche lui, U.M, dirigente sindacale Uil a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, aveva preso parte alle commemorazioni e, terminate, aveva ripreso la sua auto per andare via. Ma all’improvviso ha cominciato a falciare pedoni: ha ucciso un 81enne e mandato due donne in ospedale.

Ora anche lui si trova in ospedale, dove è stato portato dopo il grave incidente, e non ricorda nulla dell’accaduto. Potrebbe essere stato un malore o una distrazione a causare la tragedia.