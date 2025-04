Bobo Vieri sta meglio dopo il malore alle Maldive: “Non è polmonite”

(Adnkronos) – Dopo il ricovero alle Maldive l’ex attaccante Christian Vieri sta meglio. ‘Bobo’ ha rassicurato e ringraziato tutti i fan e i follower per i tantissimi messaggi, con una story su Instagram.

L’ex bomber 51enne è stato visitato dal medico che gli ha prescritto farmaci e un periodo di convalescenza. “Ho visto ieri il medico, per fortuna non è polmonite, ho delle medicine, mi devo curare, devo stare a riposo 10-15 giorni però tutto apposto. Grazie a tutti per i messaggi…”.

L’ex calciatore, in vacanza alle Maldive con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie Stella e Isabel, si è trovato costretto a rientrare in Italia dopo aver accusato un malore. A raccontare cosa è accaduto è stato lo stesso Vieri che ieri sui social ha condiviso le foto dell’ospedale in cui è stato ricoverato. L’ex attaccante della Nazionale è stato immortalato con la maschera per l’ossigeno, spiegando nelle stories successive cosa è successo.