Trump è a Roma: “Vedrò Meloni. Molti incontri ma rapidi, non è rispettoso del Papa”

(Adnkronos) – Donald Trump è arrivato a Roma per partecipare domani ai funerali di Papa Francesco. L’Air Force One con a bordo il presidente Usa è atterrato all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci a Fiumicino alle 22.54. Il tycoon, con una cravatta blu, è sceso dall’aereo insieme alla first lady Melania.

Il presidente Usa nella Capitale incontrerà “molte persone” inclusa “la premier italiana. La brava, veramente brava premier” Giorgia Meloni. “Mi incontrerò con alcune persone a Roma, sì”, ha continuato, ma saranno incontri “un pò rapidi. Francamente è un po’ irrispettoso avere incontri quando si è al funerale di un Papa, dicono. Ma parlerò con alcune persone, vedrò molte persone”, ha spiegato.

Trump ha poi affermato di non sapere della presenza dell’ex presidente Joe Biden a Roma, ma ha aggiunto che parlare con l’ex inquilino della Casa Bianca non era “in cima alle sue priorità”.

Dall’aeroporto, il corteo di auto con a bordo anche la moglie Melania e lo staff è poi partito in direzione di Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore americano a Roma, dove alloggeranno il presidente e la first lady.

Domani mattina, secondo il programma, Trump e la moglie arriveranno intorno alle 9.30 a San Pietro per partecipare ai funerali del Papa, il cui inizio è fissato alle 10. Conclusa la cerimonia, il presidente e la moglie lasceranno il Vaticano alle 12.50 per ripartire da Fiumicino alle 13.30, con l’Air Force One diretto all’aeroporto di Newark. Trump e la moglie Melania, che domani compie 55 anni, sono attesi alle 17.40 ora locale al Trump National Golf Club Bedminster.

“La porterò a cena sul Boeing. La porterò a cena sull’Air Force One”. Ha scherzato così il presidente degli Stati Uniti in merito al compleanno della first lady parlando con i giornalisti a bordo dell’aereo che lo stava portando a Roma. “Non ho avuto molto tempo per comprare regali, no. Siamo stati molto impegnati”, ha aggiunto ancora Trump.