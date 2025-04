Barcellona-Real Madrid, finale di Coppa del Re tra mille polemiche: cos’è successo

(Adnkronos) – Pioggia di polemiche su Real Madrid-Barcellona, Clasico in programma questa sera in finale di Coppa del Re. Al centro Ricardo de Burgos Bengoetxea, arbitro designato per la partita, che a poche ore dal fischio d’inizio si è sfogato in conferenza denunciando la pressione subita quest’anno dai direttori di gara dalla tv ufficiale del Real (“Quando un figlio va a scuola e ci sono bambini che gli dicono che suo padre è un ladro e torna a casa piangendo, fa male. Quello che faccio è cercare di educare mio figlio, dirgli che suo padre è onesto, soprattutto onesto. E che può sbagliare, come chiunque”). Dichiarazioni non andate giù ai Blancos, che con il presidente Florentino Perez avevano pensato di boicottare la finale, facendo poi un passo indietro.

Le notizie si sono rincorse nel giorno di vigilia. Il Real non ha mandato giù le dichiarazioni di Ricardo de Burgos Bengoetxea (pochi giorni fa, l’emittente televisiva dei Blancos aveva attaccato di nuovo l’arbitro in questione) e, dopo aver pensato di non giocare, ha deciso di scendere comunque in campo.

La squadra di Ancelotti non ha partecipato però alle attività della vigilia come la conferenza stampa, l’allenamento aperto e la cena presidenziale, evitando anche il servizio fotografico pre-gara. Il club madrileno ha poi specificato che “le dichiarazioni infelici e inappropriate rilasciate dagli arbitri designati per questa partita, 24 ore prima della finale, non possono macchiare un evento sportivo di importanza mondiale che sarà seguito da centinaia di milioni di persone, e per rispetto di tutti i tifosi che hanno in programma di recarsi a Siviglia”.

La finale di Coppa del Re, dopo mille polemiche, si giocherà quindi regolarmente questa sera a Siviglia, in un clima infuocato. Allo stadio “La Cartuja” del capoluogo andaluso. Alle 22 inizierà Barcellona-Real. Tra mille tensioni, ancora una volta.