Clamoroso a Napoli, tifosi entrano in scooter al Maradona: “Siamo i più forti” – Video

(Adnkronos) – Un’irruzione in scooter allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il video sta facendo il giro dei social da qualche ora e mostra due ragazzi che si sono introdotti nell’impianto partenopeo iniziando a sfrecciare in motorino sulla pista d’atletica che circonda il terreno di gioco.

Nel filmato, condiviso dall’account X “Il Meridiano Sport”, i protagonisti della bravata inquadrano il campo e la pista inconsapevoli della gravità del fatto e si caricano a vicenda tra un coro e l’altro: “Siamo i più forti” dice uno dei due, prima di rivolgere frasi poco educate al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Sul video, si legge inoltre un commento aggiunto dall’autore non ancora identificato: “Solo noi entriamo nello stadio Maradona e c to dic a fa, mammami”.