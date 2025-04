Melania Trump, compie oggi 55 anni: il ‘regalo’ di Donald dopo i funerali di Papa Francesco

(Adnkronos) – Oggi, sabato 26 aprile, Melania Trump compie 55 anni. Un compleanno nel segno del silenzio che cade nel giorno dei funerali di Papa Francesco. In un clima di solennità e raccoglimento, la first lady è tra i presenti alla celebrazione funebre in Vaticano, insieme al marito e presidente Usa Donald Trump.

Melania si dice “onorata” di poter partecipare a un momento così doloroso per i fedeli, svelano a ‘People’ delle fonti vicine alla coppia.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere stato troppo impegnato per acquistare un regalo alla first lady Melania per il suo 55° compleanno di sabato, pertanto le offrirà una cena romantica sull’Air Force One. I Trump si sono recati a Roma venerdì per i funerali di Papa Francesco.

“Ha un compleanno di lavoro”, ha affermato Trump ai giornalisti sull’aereo presidenziale. Il repubblicano ha aggiunto che, mentre si prepara a celebrare il centesimo giorno di un’apertura frenetica del suo secondo mandato, non ha avuto tempo per altro. “Non ho avuto tempo per comprare regali, è stato piuttosto impegnativo”, ha dichiarato.

Alla domanda se avrebbe portato Melania a cena per festeggiare il suo compleanno, ha risposto: “La porto a cena sul Boeing – la porto a cena sull’Air Force One”. Trump ha poi scherzato, suggerendo di rispedire sua moglie nella “bocca del leone” per consentirle di parlare direttamente con i giornalisti.

Il profondo legame tra Melania e il Papa è nato nel 2017, in occasione del primo viaggio presidenziale all’estero dei coniugi Trump. Durante l’incontro, la first lady ha chiesto al Santo Padre di benedire un rosario: “Oggi quel ricordo rende ancora più significativo questo viaggio”, raccontano le fonti, che aggiungono: “Lei ha sempre ammirato la capacità di Papa Francesco di farsi amare da persone di qualsiasi estrazione sociale”.

Come per quell’incontro, anche questa volta l’ex modella svedese sceglie un look impeccabile e discreto: un coat dress doppiopetto, di colore nero, che le ‘abbraccia’ la silhouette fino a sotto le ginocchia. A completare l’outfit un velo nero sul capo e un paio di guanti in pizzo. Un crocifisso le impreziosisce il collo. Come richiesto dal protocollo per le donne cattoliche in visita ufficiale al Papa, Melania osserva la liturgia con compostezza accanto a leader politici e religiosi di tutto il mondo. La coincidenza tra la sua giornata personale e l’addio al Pontefice dà al suo 55esimo anno un tono quasi simbolico. Dopo la cerimonia funebre, i Trump lasceranno il Vaticano per tornare negli Stati Uniti.