Milano, 17enne travolta e uccisa da un treno

(Adnkronos) – Una ragazza di 17 anni è morta ieri sera, dopo essere stata travolta da un treno nella stazione di Greco-Pirelli a Milano. La giovane, a quanto si apprende, è stata trasportata immediatamente in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è deceduta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polfer. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma è stata disposta all’autorità giudiziaria per l’autopsia.