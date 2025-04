MotoGp, pole record di Quartararo a Jerez. Inseguono le Ducati

(Adnkronos) – Un super Fabio Quartararo si prende la pole position a Jerez e chiude le qualifiche davanti alle Ducati di Marquez e Bagnaia, che nel Gran Premio di domani 27 aprile partiranno rispettivamente al secondo e al terzo posto. Dopo un digiuno di 1133 giorni, il pilota della Yamaha ritorna in grande stile siglando il nuovo record della pista con un clamoroso 1:35.610 (Marquez staccato di 0.033, Bagnaia di 0.145) . In seconda fila partiranno Alex Marquez, Morbidelli e Vinales.

Alle 15 la MotoGp torna in pista per la gara sprint per assegnare i primi punti del weekend spagnolo.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Jerez dopo le qualifiche:

1. Quartararo

2. M. Marquez

3. Bagnaia

4. A. Marquez

5. Morbidelli

6. Vinales

7. Aldeguer

8. Di Giannantonio

9. Mir

10. Zarco

11. Bezzecchi

12. Acosta