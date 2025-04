Musetti, esordio ok a Madrid: vola al terzo turno. Sonego eliminato

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti avanza al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, numero 11 del mondo e 10 del seeding, supera l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 51 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-2 in un’ora e 48 minuti.

Lorenzo Sonego esce invece di scena al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, numero 43 del mondo, cede all’australiano Alex De Minaur, numero 7 del ranking Atp e 6 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e 16 minuti.

Esordio vincente per Sara Errani e Jasmine Paolini al Madrid Open Wta 1000 sulla terra rossa della Caja Magica della capitale spagnola. Le azzurre, seconde favorite del seeding, hanno battuto all’esordio per 6-4 6-7(3) 10-6, in un’ora e 49 minuti di partita, la taiwanese Chan Hao-Ching e la messicana Giuliana Olmos, al loro primo torneo della nuova stagione tennistica.