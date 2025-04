(Adnkronos) – “Abbiamo riconquistato la regione di Kursk”. Vladimir Putin annuncia la conclusione dell’operazione per riconquistare la regione della Russia invasa dall’Ucraina ad agosto 2024. Il presidente russo, in un video diffuso dal Cremlino, comunica la notizia – non confermata da parte ucraina – mentre Donald Trump e Volodymyr Zelensky si incontrano in Vaticano.