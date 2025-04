Trump, missione compiuta a Roma: funerali del Papa e incontro con Zelensky

(Adnkronos) –

Una ‘missione’ di 12 ore o poco più, Donald Trump riparte da Roma dopo i funerali di Papa Francesco. Il presidente degli Stati Uniti, arrivato nella Capitale attorno alle 23 del 25 aprile, oggi ha partecipato alle esequie del Pontefice, deceduto lunedì 21 aprile.

Il presidente americano, accompagnato dalla moglie Melania, nella trasferta lampo ha colto l’occasione per un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: il colloquio, tenuto prima della cerimonia, potrebbe aver ridotto le distanze sui negoziati per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Un incontro “molto produttivo”, ha sintetizzato la Casa Bianca. “Costruttivo” l’aggettivo usato da Kiev dopo il mini-vertice, alla presenza anche del presidente francese Emmanuel Macron e del premier britannico Keir Starmer. A margine dei funerali, breve colloquio anche con la premier Giorgia Meloni.

Il risultato è arrivato in una giornata iniziata per Trump attorno alle 9.15, con la partenza della delegazione da Villa Taverna, residenza dell’ambasciata Usa a Roma. Il presidente degli Stati Uniti alle 9.40 è entrato nella Basilica di San Pietro e con la first lady ha reso omaggio al feretro del Pontefice prima dell’inizio della cerimonia.

I leader hanno progressivamente preso posto in piazza. Trump, però, è comparso solo alle 10, dopo 20 minuti, seguito a ruota dal presidente francese Emmanuel Macron e da Zelensky. L’ipotesi di un incontro rapidissimo è stata confermata nel giro di pochi minuti da Kiev e da Washington: “L’incontro c’è stato ed è già terminato”, le parole del portavoce di Zelensky, Serguii Nykyforov. Poco dopo, il messaggio della Casa Bianca: “L’incontro è stato molto produttivo”.

A margine delle esequie, come ha riferito l’agenzia Dpa, Trump ha avuto anche un breve colloquio con il cancelliere uscente tedesco, Olaf Scholz all’interno della basilica.

Sul sagrato di San Pietro, Trump ha stretto la mano della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Durante la cerimonia, il presidente americano ha scambiato il segno della pace con il presidente finlandese Alexander Stubb, seduto proprio al suo fianco, e con il presidente francese Emmanuel Macron, con cui ha scambiato anche qualche parola. Alla fine della cerimonia, la delegazione americana e quella ucraina sono state tra le prime a lasciare San Pietro. Per Trump, missione conclusa. E compiuta.