Zelensky ai funerali del Papa senza la mimetica, Trump ‘stecca’

Volodymyr Zelensky con un abito nero ai funerali di Papa Francesco, Donald Trump non rispetta il dress code. A San Pietro, il presidente ucraino e quello degli Stati Uniti si incontrano per un colloquio lampo nella Basilica.

Poi, prendono posto in piazza per le esequie del Pontefice. Zelensky, per l’occasione, abbandona la tenuta militare indossata costantemente dall’inizio della guerra. Niente mimetica d’ordinanza, il leader di Kiev indossa un abito di un brand ucraino. E’ un completo ‘informale’, con una giacca con tasche, prodotto da Viktor Anisimov, come spiega Oleksandr Sokolovsky, presidente dell’Associazione panucraina dei datori di lavoro dell’industria leggera, proprietario del gruppo commerciale e industriale “Textile-Contact”.

“Penso che sia un’ottima idea: iniziare ad allontanarsi dall’immagine consueta, ma non radicalmente, perché la guerra continua. In abito e camicia molto sobri ma eleganti, cuciti dal famoso stilista ucraino Viktor Anisimov, mio ​​amico e partecipante abituale della Settimana della Moda ucraina”, scrive Sokolovsky sulla sua pagina Facebook.

Tra i tanti vestiti neri indossati dai leader arrivati da ogni parte del mondo, spicca il completo blu scelto da Trump. Il presidente degli Stati Uniti ‘stona’ con la scelta cromatica, estesa anche alla cravatta. Ed è inevitabile ripensare allo scontro andato in scena lo scorso 28 febbraio nello Studio Ovale della Casa Bianca, quando Zelensky venne di fatto ‘cacciato’ dopo la lite con il presidente degli Stati Uniti. In quell’occasione il leader ucraino si presentò con la tenuta simil-militare. Trump lo accolse con un ironico “si è vestito elegante”. Poi, Zelensky fu costretto anche a rispondere alla domanda di un giornalista: “Non ce l’ha un vestito?”. A Roma, oggi, la domanda avrebbe avuto più senso se rivolta a Trump…