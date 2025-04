Iran, esplosione porto di Bandar Abbas: bilancio sale a 28 morti

(Adnkronos) – E’ salito a 28 il numero dei morti, mentre sono oltre un migliaio i feriti nell’esplosione al porto di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran. Lo rende noto ma Mezzaluna Rossa iraniana. In un video pubblicato sul sito web del governo, il direttore dell’organizzazione sanitaria Pirhossein Koulivand ha detto che “purtroppo sono morte 28 persone”, aggiungendo che “altre si trovano in terapia intensiva”.

L’esplosione, udita a decine di chilometri di distanza, è avvenuta ieri attorno a mezzogiorno (ora locale) su una banchina del porto di Shahid Rajai, attraverso il quale transita l’85% delle merci iraniane. Il porto strategico si trova nei pressi della grande città costiera di Bandar Abbas, sullo Stretto di Hormuz, attraverso il quale passa un quinto della produzione mondiale di petrolio, circa mille chilometri a sud di Teheran.

Sarebbe il perclorato di sodio, un componente fondamentale del combustibile solido per missili, all’origine della grande esplosione. Lo ha detto al New York Times, in condizione di anonimato, una fonte legata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran.

L’agenzia di stampa statale Irna, citando un funzionario, aveva dichiarato genericamente che l’esplosione è stata probabilmente innescata da contenitori di sostanze chimiche, senza specificare quali fossero. La causa della loro detonazione non è chiara, ma le autorità iraniane non hanno suggerito che si sia trattato di sabotaggio o di un attacco deliberato.