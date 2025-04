Juve-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Dopo il ko con il Parma, il primo sotto la guida di Tudor, la Juve riparte dalla sfida contro il Monza. Oggi, domenica 27 aprile, i bianconeri affrontano la squadra di Nesta per rimettere la Champions nel mirino, visto che il quarto posto del Bologna dista un punto (rossoblù a quota 60, +1 dai bianconeri). Per i biancorossi, ultimi in classifica con 15 punti, a 5 giornate dalla fine manca solo la certezza matematica della retrocessione.

Ecco le probabili formazioni della partita tra Juve e Monza, in programma oggi alle 18:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

Monza (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota Carvalho. All. Nesta.

La partita di campionato tra Juve e Monza sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky (Sky Sport Calcio, canale 202, e Sky Sport, canale 251). La gara sarà visibile in streaming sui dispositivi mobili, scaricando l’app di Dazn, Now e Sky Go.