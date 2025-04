Rissa e sparatoria nella notte a Monreale, bilancio si aggrava: tre morti

(Adnkronos) – Sale a tre il bilancio dei ragazzi morti nella sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, comune della provincia di Palermo. Morto anche uno dei tre feriti, un ventiseienne, che era stato ricoverato. Le altre due vittime avevano 24 e 26 anni ed erano di Monreale.

Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe avvenuto in strada, non lontano dal Duomo, dopo una lite per futili motivi: prima un diverbio, poi una rissa fino a quando uno dei presenti ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare. Le indagini sono tuttora in corso da parte dei carabinieri.

Sono state intanto ascoltate per tutta la notte decine di persone, testimoni della rissa. Secondo una prima ricostruzione confermata dai testimoni, la rissa sarebbe nata tra un gruppo di giovani palermitani e un gruppo di Monreale. Al momento il giovane che ha iniziato la sparatoria non è ancora stato rintracciato.