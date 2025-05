L’economia Usa frena, Trump: “Colpa di Biden, Paese prospererà”

(Adnkronos) – Donald Trump punta ancora il dito contro il suo predecessore Joe Biden, imputandogli le difficoltà economiche che attraversa il paese, subito dopo la divulgazione di nuovi dati che confermano la contrazione dell’economia nei primi tre mesi del 2025.

“Io non sono entrato in carica a gennaio 2025”, ha scritto in un post su Truth. “I dazi entreranno presto in vigore e le aziende stanno iniziando a trasferirsi negli Stati Uniti in gran numero. Il nostro Paese prospererà, ma dobbiamo liberarci dell’ ‘eccedenza’ Biden”. “Ci vorrà un po’ di tempo – si legge ancora – non ha nulla a che vedere con i dazi, solo che ci ha lasciato con numeri negativi, ma quando inizierà il boom, sarà come nessun altro. Siate pazienti”.

La franata del Pil

Secondo i dati diffusi oggi, il prodotto interno lordo statunitense, è diminuito dello 0,3% nel primo trimestre dell’anno, rispetto al 2,4% dell’ultimo trimestre del 2024, secondo i dati preliminari pubblicati mercoledì dal Dipartimento del Commercio. La contrazione, la prima dall’inizio del 2022, pone gli Stati Uniti sull’orlo di una recessione tecnica, caratterizzata da due trimestri di crescita negativa. Il calo dell’attività si verifica in concomitanza con un forte calo della fiducia dei consumatori , che ad aprile è scesa del 32%, raggiungendo il livello più basso dalla recessione del 1990.

La prima rilevazione del prodotto interno lordo (PIL) durante il secondo mandato del presidente Donald Trump era molto attesa, soprattutto alla luce dei dazi varati nelle scorse settimane. La maggior parte degli economisti non si aspettava una contrazione della più grande economia mondiale nei primi mesi del 2025, nonostante diversi indicatori suggerissero un rallentamento della crescita. Secondo i medi americani, il calo del Pil statunitense nell’ultimo trimestre è dovuto a un forte aumento delle importazioni dall’inizio dell’anno. Tale aumento è stato ampiamente attribuito alla guerra commerciale del nuovo presidente, poiché le aziende statunitensi hanno ordinato più beni dall’estero prima dell’entrata in vigore dei dazi

Il dato odierno segue la stima del Fondo monetario internazionale che la scorsa settimana nel World Economic Outlook aveva previsto per il Pil degli Stati Uniti un aumento dell’1,8% quest’anno, in calo rispetto alla stima di gennaio pari a +2,7%.

Trump ha poi annunciato che il suo team legale sta “valutando attentamente” una potenziale azione legale contro il New York Times, criticato per la copertura la copertura della sua causa legale contro la Paramount, proprietaria della CBS. Tutto ciò “li rende responsabili di interferenze illecite, anche nelle elezioni, che stiamo studiando attentamente”, ha affermato.

Il punto – scrive – “è che ciò che 60 Minutes e i suoi proprietari hanno commesso è uno dei più gravi illeciti nella storia delle trasmissioni. Nulla di simile, la creazione illegale di una risposta per un candidato presidenziale, è mai stato fatto prima, devono pagare un prezzo per questo, e anche il Times dovrebbe essere chiamato a rispondere del loro probabile comportamento illegale. È fondamentale che questi bugiardi e truffatori siano chiamati a rispondere delle loro azioni!”.