Mef, Francesco Soro nuovo dg: chi è l’avvocato e manager pubblico scelto da Giorgetti

(Adnkronos) – Francesco Soro è il nuovo capodipartimento dell’economia del Mef. Il manager indicato dal ministro Giorgetti prende il posto di Marcello Sala che ha rassegnato le dimissioni contestualmente alla nomina nell’ambito del Cda di Nexi.

Romano, cinquantacinque anni, un ricco curriculum da avvocato e manager pubblico, Francesco Soro ha spaziato nelle sue esperienze su più livelli del nostro sistema economico. Grazie ai numerosi incarichi svolti ai vertici di enti e aziende Soro ha sviluppato un solido know how in ambito legislativo, normativo e regolatorio oltre a una esperienza quale responsabile di advocacy e relazioni istituzionali. Classe 1970, laurea con lode in Giurisprudenza presso La Sapienza, Soro è titolare dal 2005 di uno studio con il quale ha fornito assistenza legale nell’ambito del diritto civile e contrattuale a una clientela di alto livello, composta da gruppi industriali, multinazionali, enti e società, pubbliche e private.

Soro arriva al Mef dall’incarico di amministratore delegato e direttore generale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, una esperienza che ha definito “un ruolo unico, ed emozionante, all’interno delle istituzioni del nostro paese”. Dal 2006 è stato Componente della Commissione dell’Ordine degli Avvocati di Roma incaricata di studiare e approfondire ogni aspetto giuridico riguardante la normativa sulla responsabilità civile.

Già Presidente del Consorzio ICT, società mista a maggioranza pubblica della Regione Lazio con Alenia Spazio, IRI Management, Distretto dell’ICT e dell’Audiovisivo e Tecnopolo, Soro è stato anche Consigliere per l’Innovazione per il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Particolarmente importanti i risultati raggiunti nella esperienza – fra il 2008 e il 2013 – di Presidente del Corecom, Authority per le telecomunicazioni della Regione Lazio che ha visto l’organismo gestire decine di migliaia di controversie abbattendo i tempi di attesa dei cittadini e un balzo della percentuale di successo della conciliazione.

Nel 2021 lo stesso Giorgetti che oggi lo ha voluto al Mef lo ha chiamato al Mise alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali.

Presidente del Cda di CONINet e di Sportcast, Soro è autore di diverse pubblicazioni ed è stato professore di ‘Digital Media and Innovation Management’ e ‘Media e sport; profili gestionali’.