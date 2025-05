Referendum, Festi (Cgil): “Raggiungere il quorum e vincere è fondamentale”

(Adnkronos) – “Vogliamo tenacemente tenere aperta una prospettiva diversa, per una società più giusta, costituzionale e libera dalle mafie, occorre difendere il lavoro e applicare la Costituzione, e per questo raggiungere il quorum e vincere i referendum è fondamentale”. Lo ha affermato Alessio Festi, responsabile politiche della legalità della Cgil nazionale, aprendo a Palermo la II assemblea nazionale contro mafia e corruzione che si tiene ogni anno il 29 aprile nel capoluogo siciliano in occasione dell’anniversario dell’assassinio di Pio La Torre.

“A nostro avviso – ha aggiungo il dirigente sindacale – i referendum dell’8 e 9 giugno sono un momento fondamentale. Fondamentale per la condizione delle persone, per i loro diritti, fondamentale per il lavoro e la sua sicurezza, in fondo… ed è questo il punto centrale, fondamentale per la qualità stessa della democrazia (che sta fortemente regredendo) e fondamentale per il futuro del Paese”.