Athletic Bilbao-Manchester United: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match in semifinale di Europa League. Oggi, giovedì 1 maggio, l’Athletic Bilbao ospita il Manchester United nell’andata del penultimo atto del torneo. Gli spagnoli vanno a caccia della finale ‘di casa’, che si giocherà proprio al San Mames, dopo aver eliminato i Rangers ai quarti di finale, mentre i Red Devils hanno superato, nel turno precedente, il Lione.

La sfida tra Athletic Bilbao e Manchester United è in programma oggi, giovedì 1 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; De Marcos, Vivian, Alvarez, Lekue; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Sancet, N. Williams; Sannadi. All. Valverde

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Garnacho, Fernandes; Hojlund. All. Amorim

Athletic Bilbao-Manchester United sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. La partita sarà disponibile anche su NOW e sull’app SkyGo.