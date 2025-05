Conference League, Betis Siviglia-Fiorentina 2-1 in andata semifinale

(Adnkronos) – Il Betis Siviglia batte la Fiorentina per 2-1 nell’andata della semifinale di Conference League. Gli spagnoli passano in vantaggio al 6′ con Ezzalzouli che da pochi metri colpisce la traversa: la palla rimbalza oltre la linea prima di toccare nuovamente la traversa, serve il Var per certificare l’1-0. I padroni di casa al 64′ con Antony: il sinistro del brasiliano viene respinto, il secondo tentativo di destro fa centro e vale il 2-0. La Fiorentina accorcia le distanze al 72′ e tiene aperta la semifinale. Gosens scappa per l’ennesima volta sulla fascia sinistra e offre il pallone per il rimorchio di Ranieri, sinistro preciso e 2-1. Tra una settimana, giovedì 8 maggio, il ritorno a Firenze.

Nell’altra semifinale, dominio del Chelsea che passa sul campo del Djurgarden per 4-1 e dopo l’andata in Svezia ipoteca la qualificazione alla finale.