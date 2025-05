Democratici contro Elon Musk, ma nel video-meme c’è una bestemmia

(Adnkronos) – Un video con una bestemmia in italiano per sfottere Elon Musk. Il profilo TikTok del partito democratico, negli Stati Uniti, scivola su un meme e incappa in un video che si rivela un autogol. La breve clip dovrebbe prendere di mira il magnate, numero 1 del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge) e pilastro dell’amministrazione del presidente di Donald Trump. Musk è alle prese con i risultati deludenti di Tesla nel primo trimestre dell’anno e, a quanto pare, dovrebbe ridimensionare il proprio impegno nel gabinetto di Trump per tornare ad occuparsi a tempo pieno delle sue aziende.

Intanto, smentisce categoricamente le voci che lo descrivono in uscita da Tesla. L’azienda, dice, non sta cercando un nuovo Ceo. In tutto questo, arriva il video dei ‘democrats’: Musk finisce nel mirino con una sequenza di immagini, ma la colonna sonora è a dir poco inopportuna. La bestemmia che chiude la clip lascia a dir poco perplessi gli utenti italiani che commentano increduli.