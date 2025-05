Primo maggio 2025, Roma tra Concertone e cortei: le strade chiuse e le deviazioni

(Adnkronos) – Primo maggio e tradizionale Concertone oggi a Roma per la Festa dei Lavoratori, con piazza San Giovanni che quest’anno torna ad ospitare l’evento dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione. Inevitabili le ripercussioni sul traffico della Capitale, che in giornata ospita anche una manifestazione anche al Tiburtino, mentre da piazza Vittorio a via dei Fori Imperiali e in zona largo Preneste sono in programma cortei. Ecco quindi tutte le chiusure e le deviazioni previste nelle strade per lo spettacolo e per gli altri eventi.

La manifestazione di San Giovanni richiamerà come sempre migliaia di persone a Roma. Divieti di fermata sono già in vigore su piazza di Porta San Giovanni. Dalle 14 del 30 aprile si estenderanno a via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Umberto Biancamano, via Ludovico di Savoia, via Domenico Fontana e piazza San Giovanni, spiega il Comune.

Per lo svolgimento del concerto sarà comunque chiusa al traffico l’area compresa tra via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto. Durante le chiusure resteranno transitabili le direttrici Amba Aradam-San Giovanni in Laterano-Merulana, Nola-Santa Croce in Gerusalemme e Magna Grecia-Appio-Appia-La Spezia.

La rete del trasporto pubblico seguirà gli orari di un normale giorno festivo. A eccezione delle metropolitane che saranno prolungate oltre la mezzanotte: l’ultima corsa da capolinea partirà all’1.30.

Per il concerto di piazza San Giovanni, da inizio servizio saranno deviate le seguenti linee: 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590, 792. Modifiche riguarderanno anche le vetture in entrata e in uscita delle linee 3 e 8.

Le linee 16, 85, 360 e 590 transiteranno in via Conte Verde e in via di Santa Croce in Gerusalemme, la linea 51 sarà deviata su via di Santa Croce in Gerusalemme, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni e via Labicana; la linea 81 transiterà in via Magnagrecia e via Gallia in direzione di via Crescenzio e in via delle Terme di Caracalla verso piazza Malatesta. Anche la linea 87 transiterà su via di Santa Croce in Gerusalemme e via Nola. La linea 792 limiterà a via Ferratella in Laterano dove effettuerà il capolinea e da dove ripartirà verso via San Giovanni Eudes.

Dalle 14, in base all’affluenza, le linee 81, 87 e 360 potrebbero subire ulteriori deviazioni rispetto a quanto già programmato.

La chiusura dell’area del concerto proseguirà anche dopo la conclusione dell’evento prevista a mezzanotte per consentire gli interventi di Ama su piazza di Porta San Giovanni sino alle prime ore del 2 maggio. La chiusura dell’area del concerto proseguirà sino alle prime ore del 2 maggio per consentire gli interventi di Ama. Per questo resteranno deviate le linee bus notturne: nMA, n3d, n3s, nMc.

Sulle stesse strade (a eccezione di via Domenico Fontana) dalle 8 del 1° maggio scatterà il divieto di transito.

Dalle 9 alle 13 si svolgerà una manifestazione con corteo che partendo da piazza Vittorio giungerà a via dei Fori Imperiali – prima di Via San Pietro in Carcere, percorrendo via dello Statuto, largo Brancaccio, via Giovanni Lanza, via Cavour e largo Corrado Ricci. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 5000 persone. Divieti di sosta in piazza Vittorio, via dello Statuto, via degli Annibaldi e largo Corrado Ricci. Temporanee chiusure e deviazioni. Per quanto riguarda il trasporto pubblico saranno deviate le linee di bus 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 360, 590, 649, 714 e C3.

Per la manifestazione “Primo maggio Tiburtino”, dalle ore 7 di giovedì 1 maggio alle ore 2 di venerdì 2 maggio, chiusa la corsia laterale di via Tiburtina, da via Vincenzo Morello a via delle Cave di Pietralata, in direzione del Centro. Possibili rallentamenti per la viabilità.

Dalle ore 9.30 alle 13 è in programma un corteo da largo Preneste a Parco Sangalli. Il percorso prevede il passaggio da via di Acqua Bulicante, via Giuseppe della Vedova, via Alfonso Antonini, via della Maranella, via Eratostene, via Antonio Tempesta, via Giovanni Maggi, via Leonardo Bufalini, via Filarete, via Galeazzo Alessi, via Francesco Baracca e via Carlo della Rocca. Divieto di sosta con eventuale rimozione in via Francesco Baracca, tra il civico 1 e il civico 45.