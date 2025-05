Scontro tra camper e moto nell’Aretino, un morto e un ferito grave

(Adnkronos) – Incidente mortale sulla strada statale 3bis Tiberina, la E45, all’altezza di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo.

Uno scontro ha visto coinvolti un camper e un motociclo in un tratto dove la circolazione è temporaneamente regolata a doppio senso di marcia su una carreggiata per lavori in corso. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave, quest’ultimo trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale di Siena in codice 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale Anas.