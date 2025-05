Tra boomer e generazione Z, chi vince la terza stagione di BellaMa’ – Video

(Adnkronos) – Dopo sfide di ballo, canto e reel, la terza stagione di BellaMa’ ha il suo vincitore. I boomer prevalgono sulla generazione Z: a spuntarla è Sergio Marcangeli e il suo “sguardo da uomo vissuto, istrionico e mai invadente”. Niente da fare per il 21enne Pietro Mercanti. La giuria del varietà del pomeriggio di Rai2, composta da Roberta Capua, Antonella Elia, Rita Forte il coreografo Giampiero Gencarelli e il ballerino Oreste Gaudio, Don Walter Insero, Valeria Marini, Marco Morandi, Memo Remigi, Tommaso Stanzani e Manuela Villa, ha incoronato il finalista della generazione boomer.

Durante la puntata finale di venerdì 2 maggio del programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco, sono state assegnate anche le fasce per il Miglior Reel dell’anno: per la generazione Z il vincitore è stato il ventunenne Alex Lazzari (Venezia) e per i concorrenti boomer, Ivano Osimani, 71 anni di Tivoli. La fascia BellaMa’ Social per il più votato dal pubblico a casa (attraverso il canale Instagram di Rai2), invece, è andata alla settantaseienne Maria Temperoni di Roma, mentre la fascia Grande BellaMa’, assegnata dalla redazione del programma al concorrente che ha fatto il percorso più significativo durante la stagione, se l’è aggiudicata Megghy Grignano, 25 anni di Erice.

La terza edizione del programma era iniziata il 9 settembre. Dal suo debutto (12 settembre 2022) sono 494 le puntate del programma andate in onda, che hanno conquistato giorno dopo giorno il pubblico di casa. La media di share della prima stagione è stata del 5%, quella della seconda al 5,9%pierluigi , mentre la terza si è attestata al 6,8%, con picchi del 12.5%.

BellaMa’ tornerà su Rai2 a settembre, mentre sono ancora aperti (fino al 23 maggio 2025) i casting per la terza stagione, a cui a oggi si sono già iscritti oltre 3000 candidati: per informazioni e iscrizioni https://www.rai.it/raicasting. Il programma è prodotto da Rai, direzione Intrattenimento Day Time da Angelo Mellone, capostruttura Daniele Cerioni, capoprogetto Monica Flores, curata da Gloria Muzzi. Scritto da Pierluigi Diaco con Andrea Amato, Eliana Bosatra, Raffaella Di Gregorio, Maurizio Gianotti, Paola Mantovano, Angela Martucci, Filippo Mauceri, Domenico Restuccia e Lucia Rossetti, con la regia di Salvatore Perfetto.

(Video www.raiplay.it).