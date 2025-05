Brasile, sventato attentato al concerto di Lady Gaga a Copacabana

(Adnkronos) – La polizia brasiliana ha sventato un attentato dinamitardo al concerto di Lady Gaga a Copacabana, a sud di Rio de Janeiro. Lo rende noto la polizia di Rio de Janeiro spiegando che l’operazione è stata condotta in collaborazione con il ministero della Giustizia. Gli agenti hanno arrestato due persone, l’uomo che ha organizzato il piano e un adolescente, si legge sull’account ‘X’ della polizia brasiliana. Al concerto, gratuito, hanno partecipato circa 2,1 milioni di persone.

In una nota, la polizia civile dello stato di Rio de Janeiro ha spiegato che il complotto è stato orchestrato da un gruppo che promuove l’incitamento all’odio e la radicalizzazione degli adolescenti, tra cui l’autolesionismo e contenuti violenti come forma di appartenenza sociale. “I sospettati reclutavano partecipanti, compresi minorenni, per compiere attacchi coordinati utilizzando esplosivi improvvisati e molotov”, ha affermato la polizia.

L’operazione si è basata su un rapporto del Cyber Operations Lab del ministero, redatto in seguito a una soffiata dell’intelligence della polizia dello stato di Rio, che ha scoperto piattaforme digitali che incoraggiavano comportamenti violenti tra gli adolescenti utilizzando un linguaggio in codice e simboli estremisti.