Formula 1, oggi il Gp Miami: orario e dove vederlo in tv, anche in chiaro

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Oggi, domenica 4 maggio, si corre il Gp di Miami, sesto appuntamento del Mondiale. La Ferrari insegue dopo il podio conquistato da Lewis Hamilton nella Sprint, vinta da Lando Norris, ma dovrà tentare la rimonta dopo una sessione di qualifiche deludente, che vedrà l’inglese partire dalla 12esima posizione, mentre Leclerc scatterà ottavo.

In pole ci sarà la Red Bull di Max Verstappen, affiancato dalla McLaren di Lando Norris. Seconda fila con la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e l’altra McLaren del leader della classifica Piloti Oscar Piastri.

Il Gran Premio di Miami è in programma oggi, domenica 4 maggio, alle ore 22. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali SkySport e visibile anche in chiaro, ma in differita, su TV8 a partire dalle 23.30. Il Gp sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e, sempre in differita, sul sito web di TV8.

Prima fila: Verstappen Red Bull – Norris (McLaren)

Seconda fila: Antonelli (Mercedes) – Piastri (McLaren)

Terza fila: Russell (Mercedes) – Sainz (Williams)

Quarta fila: Albon (Williams) – Leclerc (Ferrari)

Quinta fila: Ocon (Haas) – Tsunoda (Red Bull)

Sesta fila: Hadjar (RB) – Hamilton (Ferrari)

Settima fila: Bortoleto (Sauber) – Doohan (Alpine)

Ottava fila: Lawson (RB) – Hulkenberg (Sauber)

Nona fila: Alonso (Aston Martin) – Gasly (Alpine)

Decima fila: Stroll (Aston Martin) – Bearman (Haas).