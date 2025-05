Monza-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Trasferta di campionato per l’Atalanta. La Dea vola a Monza oggi, domenica 4 maggio, nella 35esima giornata di Serie A per sfidare i brianzoli. La squadra di Gasperini vuole consolidare il terzo posto in classifica, mentre quella di Nesta cerca una disperata rincorsa salvezza.

La sfida tra Monza e Atalanta è in programma oggi, domenica 4 maggio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Monza (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All. Nesta

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Monza-Atalanta sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l’app e la piattaforma di Dazn.