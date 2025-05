Aids, al via bando Rhivolution in care per innovazione su cura e prevenzione Hiv

(Adnkronos) – Creare partnership con tutti i soggetti terzi che possono svolgere un ruolo di valore nella lotta all’Hiv, sia nel trattamento sia nella prevenzione, per supportare sia la ricerca indipendente sia progetti in linea con i propri valori aziendali e la propria missione. Sono gli obiettivi con cui ViiV Healthcare, azienda globale e indipendente specializzata in Hiv, propone agli attori italiani di settore di presentare, per l’edizione 2025 del bando ‘Rhivolution in care’, progetti innovativi in 5 aree: percorsi di cura ospedale-territorio; servizi di counseling; aderenza delle persone con Hiv; emersione del sommerso e sensibilizzazione sull’Hiv. “Con Rhivolution in care, ViiV Healthcare vuole essere a fianco di tutti gli attori di settore in Italia che, come la stessa ViiV, intendano valorizzare l’innovazione nell’area terapeutica Hiv/Aids – afferma Cristina Zocchetti, direttore medico di ViiV Healthcare Italia – Il bando Rhivolution in care ha dunque l’ambizione di cambiare il passo con cui l’innovazione entra nella quotidianità della gestione della patologia Hiv”.

Nel dettaglio – si legge in una nota – fino al 15 giugno 2025 possono presentare le proposte di progetto gli enti che erogano assistenza sanitaria, pubblici o privati accreditati con il Servizio sanitario nazionale dotati di personalità giuridica e aventi sede legale e operativa in Italia, ma anche le associazioni e le fondazioni che operano nell’ambito dell’assistenza e prevenzione sociosanitaria, economica, dell’organizzazione sanitaria e della ricerca scientifica, quindi società scientifiche di levatura nazionale.

“Auspico che le energie e la competenza che saranno impiegate da parte degli autorevoli attori italiani del panorama Hiv in questo primo anno del bando Rhivolution in care – conclude Vincenzo Palermo, presidente e amministratore delegato di ViiV Healthcare – mirino a far sì che, attraverso un ripensamento dei servizi, l’innovazione diventi senza indugio sempre più fruibile sia dalle persone con Hiv sia da chi intende prevenire l’infezione, in modo che vi sia convergenza tra l’offerta della ricerca scientifica di settore e la possibilità effettiva di poterne giovare”. I riferimenti dell’iniziativa sono reperibili al link: bandi.rhivolution.it, nel quale sono presenti tutti i dettagli per la partecipazione.