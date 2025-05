Annalisa, look stravolto per il lancio del nuovo singolo ‘Maschio’: la foto virale

(Adnkronos) –

Annalisa ha annunciato l’uscita del nuovo brano dal titolo ‘Maschio’. E per farlo, l’artista ha stravolto totalmente il suo look tanto da apparire irriconoscibile agli occhi dei fan. A fare la differenza sono proprio i capelli: addio alla chioma long e rossa, la cantante ha sfoggiato un taglio super corto.

‘Maschio’ è il nuovo singolo in uscita giovedì 8 maggio che dà il via al nuovo processo musicale di Annalisa. Il brano fonde gli stili degli anni ‘70 e ‘80 con sonorità ultra moderne: un perfetto equilibrio tra nostalgia narrativa di radice italiana e sound design internazionale. Il risultato? Un brano energico, potente e… misterioso. Così come lo è il look ‘maschile’, in linea con il tema del brano.

Annalisa per il lancio del nuovo singolo ha sfoggiato un completo total black con pantaloni a sigaretta, giacca, camicia bianca abbinata alla canotta e immancabili un paio di bretelle che rendono il look più glamour.

Il vero cambiamento, tuttavia, è nei capelli. La cantante ha sfoggiato un taglio cortissimo e un’acconciatura ‘gellata’, dall’effetto bagnato. Si tratta, quasi sicuramente, di una parrucca ma il risultato ha lasciato tutti senza parole. “Anche un maschio a volte piange”, ha scritto la cantante a corredo dello scatto.