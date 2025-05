La manutenzione del Civico Cimitero al centro dell’incontro, coordinato dall’assessore alle Opere Pubbliche e Servizi Cimiteriali Paolo Carletti, tra tecnici comunali e di Aem Cremona S.p.A. Il confronto ha permesso di fare il punto sullo stato di avanzamento di alcuni lavori.

Innanzitutto gli interventi di ripristino delle luci votive sta proseguendo in modo spedito: ne sono già stati eseguiti per 50mila euro ed altri, per lo stesso importo, sono in corso d’opera. I servizi igienici sono ora tutti funzionanti e così pure gli ascensori.

In questi giorni si concluderanno le opere di pulizia, cui seguirà il ripristino e il posizionamento delle reti per contrastare l’accesso dei piccioni nelle due crociere principali e negli androni a celle dove la presenza di questi volatili è maggiore. Durante l’incontro si è parlato anche dell’utilizzo di un falco per allontanare, non di eliminare, i piccioni terraioli, in modo da garantire il massimo decoro, e si è deciso di ricorrere a questa soluzione quando sarà terminato il periodo della nidificazione.

Prosegue inoltre lo sfalcio del verde come da programmazione, e così pure il riordino delle piante private divenute ormai invasive e che male si inseriscono nella configurazione del principale cimitero cittadino realizzato su progetto dell’architetto Luigi Voghera. E’ inoltre in programma il riordino dei vialetti, sempre nel rispetto del loro disegno originale, nonché l’inserimento di nuove essenze.

“Nel ringraziare i dipendenti comunali e di Aem Cremona S.p.A. che si occupano della manutenzione quotidiana del cimitero e con i quali siamo riusciti a creare un ambiente di lavoro performante e direi anche appassionato – dichiara l’assessore Paolo Carletti – anticipo che entro il prossimo autunno è in programma una mostra fotografica a Palazzo Comunale volta alla valorizzazione e ad una sempre migliore conoscenza del cimitero e del suo carattere monumentale quale luogo dove, ospitando le spoglie dei cittadini, se ne custodiscono, onorano e tramandano la memoria, i ricordi, le azioni”.

