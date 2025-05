Conclave 2025, il cardinale escluso: “Non mi hanno invitato”

(Adnkronos) – Escluso o malato? Il conclave, al via domani 7 maggio 2025 per l’elezione del nuovo Papa, si avvicina con il ‘giallo’ legato all’assenza del cardinale keniano John Njue. “Non sono stato invitato per l’elezione del nuovo Papa. Non è per motivi di salute, non so cosa dire”, ha detto al quotidiano Daily Nation, smentendo in questo modo le voci secondo cui non parteciperebbe al Conclave perché ammalato. Il porporato è stato al centro delle polemiche anche per un “ringiovanimento” negli annuari. Secondo i documenti ufficiali, la sua nascita è passata dal 1944 all’1 gennaio 1946, mantenendolo sotto la soglia degli 80 anni.

La versione del cardinale viene confutata dall’arcidiocesi di Nairobi. Una nota firmata dall’arcivescovo Philip Anyolo – riportata da Daily Nation – spiega che il Nunzio Apostolico ha motivato l’assenza di Njue al Conclave per motivi di salute: “Confermo che, sebbene Sua Eminenza sia eleggibile per partecipare e sia stata invitata ufficialmente, il Nunzio Apostolico, d’accordo con l’ufficio dell’Arcivescovo di Nairobi, ha comunicato come di dovere al competente ufficio della Santa Sede che, per le sue condizioni di salute, Sua Eminenza Joh Njue non sarà in grado di andare a Roma e di partecipare al Conclave”.