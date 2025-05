E’ morto Lucio Manisco, lo storico corrispondente Rai da New York aveva 97 anni

(Adnkronos) –

E’ morto oggi, 6 maggio, all’età di 97 anni Lucio Manisco, storico corrispondente Rai da New York per il Tg3. Manisco, nato a Firenze il 16 febbraio del 1928, ha iniziato la sua carriera a vent’anni come redattore di Italia Socialista e del Giornale. Fondatore e direttore di ‘Domenica Sera’ nel 1950, è stato assistente ai programmi per la Bbc, corrispondente da Londra per Il Messaggero. Per il quotidiano romano, è stato corrispondente dagli Usa fino al 1984. Dal 1987 al 1992 fu corrispondente dagli Usa per il Tg3. Nel biennio 1995-96, Manisco è stato anche direttore del quotidiano ‘Liberazione’.

Alla passione per il giornalismo, Manisco ha affiancato l’interesse per la politica. Il giornalista, infatti, è stato eletto nel 1992 e nel 1996 alla Camera dei Deputati come indipendente nelle file di Rifondazione Comunista; nel 1994 è stato eletto al Parlamento Europeo nelle liste di Rifondazione Comunista mentre nel 1999 è stato rieletto all’Europarlamento nel Partito dei Comunisti Italiani. Nel 2004 Manisco si è ricandidato, senza essere rieletto, al Parlamento Europeo nel patito dei Comunisti Italiani.