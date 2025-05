Hegseth, si allarga il Signalgate: spuntano altre chat con vertici del Pentagono

(Adnkronos) – Spuntano altre chat che il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha usato, anche per comunicare con alti funzionari del Pentagono. E’ quanto scrive oggi il Wall Street Journal, citando fonti informate sulla gestione del Pentagono da parte dell’ex conduttore di Fox News che affermano che Hegseth, oltre alle ormai famigerate chat con gli altri membri del team di sicurezza di Donald Trump e quella con moglie e fratello, aveva almeno una decina di chat sull’app criptata, ma non considerata sicura come quelle governative.

Hegseth ha usato l’app non governativa per discutere interviste con i media, viaggi all’estero, la sua agenda e altre informazioni non classificate ma sensibili, precisano le fonti. Ma in almeno un caso il capo del Pentagono ha usato la chat per dire ai suoi collaboratori di informare i governi stranieri di operazioni militari in corso, informazione quanto mai riservata. E’ stato lo stesso Hegseth a creare la maggioranza delle chat, inviando messaggi da una linea non sicura e dal suo cellulare personale.

Alcuni messaggi sono stati postati dal suo assistente militare, il colonnello dei Marine, Ricky Buria, che aveva accesso al suo cellulare privato. E’ stato lui a postare a marzo le informazioni sull’imminente attacco Usa nello Yemen nella chat in cui erano inclusi la moglie, il fratello e l’avvocato personale di Hegseth. Sembra quindi destinato a non fermarsi il Signalgate scoppiato a fine marzo quando il direttore di Atlantic, Jeffrey Goldberg, ha rivelato l’esistenza della chat dei membri dell’amministrazione in cui lui era stato inserito per sbaglio da Mike Waltz, che la scorsa settimana è stato rimosso dal suo incarico di consigliere per la Sicurezza Nazionale.