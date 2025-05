(Adnkronos) – Un 83enne italiano è stato investito e ucciso da un’auto il cui conducente è fuggito senza prestare soccorso. E’ successo alle 7 di questa mattina in via Arquata del Tronto, all’incrocio con via Recanati, in zona San Basilio. Sulle tracce del conducente lavorano gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale.