Roma, scontro tra scooter e camion sulla tangenziale est: morto un 62enne

(Adnkronos) – Un italiano di 62 anni è morto oggi, martedì 6 maggio, a Roma in seguito a un grave incidente avvenuto sulla Tangenziale Est.

Nell’incidente, avvenuto in prossimità di via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico, sono rimasti coinvolti lo scooter guidato dall’uomo che ha perso la vita e un furgone: l’autista del camion è rimasto illeso. Sul posto, le pattuglie del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale.

Per consentire gli accertamenti, la tangenziale è chiusa a partire dalla rampa di accesso di via Salaria.