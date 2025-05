Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 2.3 ai Campi Flegrei

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, martedì 6 mafggio, all’alba, nell’area dei Campi Flegrei (Napoli). Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio vesuviano, alle 5.04 un evento bradisismico, di profondità 4 chilometri, è stato rilevato nel Golfo di Pozzuoli.

Così il Comune di Pozzuoli sui social: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 05:04 (UTC 03:04) del 06.05.2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”. Non è esclusa la possibilità di un nuovo sciame sismico.