Conclave 2025, le news di oggi: via all’elezione del nuovo Papa

(Adnkronos) – Via al Conclave 2025. che si riunisce oggi 7 maggio per l’elezione del nuovo Papa. Tutte le news in diretta nella giornata in cui i 133 candidati elettori si ritrovano alle 16.15 nella Cappella Sistina, dopo il canto del ‘Veni Creator’ e l’invocazione dello Spirito Santo. Dopo il giuramento, scatta l’Extra Omnes: via ai lavori. La prima fumata è prevista attorno alle 19.

