Emily in Paris 5, sono iniziate le riprese a Roma – Le prime foto

(Adnkronos) – “Lights, Camera, Amore”, così Netflix comunica ai fan che la quinta stagione della sua fortunata serie ‘Emily in Paris’ è ora in produzione. Emily, alias Lily Collins, è tornata a Roma, come si può vedere dai primi scatti e dal video condiviso sui canali social ufficiali della piattaforma streaming.

L’attrice è in sella a una Vespa bianca nel centro della Capitale, dietro di lei le telecamere e la troupe. Già la quarta stagione era stata girata in parte a Roma e lo scorso settembre il cast aveva presentato lo show in Italia. L’esperimento è riuscito e nella nuova stagione gli spettatori vedranno ancora “eleganza parigina con un tocco italiano”, come annuncia la stessa Netflix Italia.

I nuovi episodi ripartiranno da dove si è interrotta la quarta stagione. Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato. Mentre vecchie abitudini si scontrano con nuovi problemi, Emily si sente attirata da una potenziale nuova storia d’amore e da una nuova città.