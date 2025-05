Internazionali, da Errani a Sonego: orari e dove vedere in tv i tennisti italiani

(Adnkronos) –

Iniziano gli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, mercoledì 7 maggio, a Roma parte il tabellone principale Atp e Wta del Masters 1000, con diversi tennisti azzurri impegnati al Foro Italico. Sul Centrale apre Sara Errani, che sfiderà la giappone Naomi Osaka nel primo turno, seguita da Lorenzo Sonego, atteso dal match contro l’argentino Roman Andres Burruchaga.

Elisabetta Cocciaretto sfiderà l’armena Elina Avanesyan, mentre Lucrezia Stefanini se la vedrà con la russa Veronika Kudermetova e Arianna Zucchini con Victoria Mboko. Francesco Passaro affronterà il taiwanese Chun-Hsin Tseng, Federica Urgesi invece sfiderà la canadese Bianca Andreescu. Attesa per la giovane Tyra Caterina Grant, che giocherà contro la croata Antonia Ruzic, seguita da Luciano Darderi contro il cinese Yunchaokete Bu.

La sfida tra Errani e Osaka è in programma oggi, mercoledì 7 maggio, alle ore 11. Il match sarà seguito, sul Centrale del Foro Italico, da Griekspoor-Kecmanovic, che precederà quello tra Sonego e Burruchaga, che non inizierà prima delle 14.30. Cocciaretto-Avanesyan è previsto per le 13 e sarà seguito da Stefanini-Kudermetova e da Passaro-Tseng.

Verso le 13 toccherà anche a Zucchini e, a seguire, a Urgesi. Per il match di Grant bisognerà attendere almeno le 19, mentre l’orario di inizio della sfida tra Darderi e Bu è programmato non prima delle 20.30.

Tutti i match degli Internazionali d’Italia 2025, saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Sarà possibile però vedere una partita del torneo anche in chiaro sulla Rai, che trasmetterà una sfida al giorno a partire dalle 19. Il Masters 1000 di Roma si potrà seguire anche in streming sull’app SkyGo, su NOW e, se trasmesso in chiaro, su RaiPlay.