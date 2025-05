L’indagine, cresce l’ultrafresco: 41% italiani sceglie yogurt per stare bene

(Adnkronos) – Continua ad aumentare in Italia il consumo di yogurt, latti fermentati e dessert: negli ultimi 4 anni l’assunzione pro capite all’anno è passato da 8,8kg a 10kg, con un aumento delle vendite a volume dello 0,8% nei supermercati e ipermercati, del 4,5% nei negozi specializzati, del 2,6% nei discount e del 10,8% sugli e-commerce. È quanto evidenzia lo studio realizzato da Danone Italia, in collaborazione con Circana, Kantar, Skim e YouGov su oltre 25mila consumatori, presentato oggi presso la sede di Danone Italia.

Dall’indagine emerge che gli italiani sono un popolo sempre più attento alla propria salute: il 41% adotta routine mediche di prevenzione (era il 33% nel 2022) e il 52% degli intervistati considera un’alimentazione bilanciata lo strumento principale per costruire una vita sana. Questa consapevolezza si traduce nelle scelte alimentari e di acquisto con il 41% dei consumatori sceglie, infatti, lo yogurt per motivazioni legate alla salute. Nello specifico – informa una nota – si presta oggi più attenzione ad alimenti con basso contenuto di zuccheri, con fibre e proteine, combinate secondo formulazioni studiate con altri nutrienti. In forte crescita anche l’attenzione al microbiota intestinale è in forte crescita tra gli Italiani, viste le evidenze scientifiche di una forte connessione tra probiotici e longevità in salute e sul sistema immunitario.

Sempre più italiani integrano la propria dieta con prodotti a base vegetale, per motivi legati alla salute (40%) e al gusto (37%). Inoltre, uno stile di vita più flessibile sta facendo sì che 6 italiani su 10 preferiscano gli spuntini ai pasti tradizionali più abbondanti, che difficilmente si adattano ai nuovi stili di vita. In prospettiva, le persone cercheranno quindi sempre più snack sani ma gustosi e soprattutto sazianti per tutto il giorno. Nell’esperienza di vendita, poi, il digitale avrà un ruolo sempre più strategico, sia per gli acquisti online, ma anche e soprattutto per la ricerca di informazioni su proprietà nutrizionali, prezzi ed eventuali promozioni, che influenzano inevitabilmente gli acquisti in-store. Secondo i dati emersi dallo studio, infatti, il 43% ricerca online la categoria yogurt prima o durante l’acquisto e il 55% scopre sul web le novità della categoria e trova ispirazione nei social network. Le vendite tramite e-commerce sono quelle che hanno registrato un incremento maggiore, con 33 milioni di shopper online, in aumento del 10,8% rispetto all’ultimo anno, su cui si prevede un’ulteriore crescita dell’8%. Oggi, 1 consumatore su 4 acquista yogurt online.

L’evoluzione dell’ultrafresco (yogurt, latti fermentati e dessert) in Italia mostra una categoria dinamica, in crescita e fortemente valorizzata, i cui principali drivers di acquisto sono salute (prodotti salutari e bilanciati 41%) e gusto (soddisfare voglia di dolce 17%). Gli italiani, tuttavia, consumano meno yogurt rispetto agli altri Paesi europei, con un consumo annuo pro-capite di 10 kg – in Uk è di 13 Kg, in Spagna di 19 Kg, in Francia di 24 Kg e 49 kg in Croazia – che certamente rappresenta un’opportunità di crescita per il comparto yogurt e dessert.

“Yogurt, skyr e kefir, pur diversi per struttura e ceppi microbici, sono accomunati da un ottimo profilo nutrizionale: ricchi di proteine ad alto valore biologico, forniscono calcio altamente assimilabile e vitamine del gruppo B – afferma Elisabetta Bernardi, biologa nutrizionista, specialista in Scienza dell’Alimentazione – La presenza di fermenti vivi e composti bioattivi li rende alleati preziosi per il microbiota intestinale, il sistema immunitario e la funzione metabolica. Oggi sappiamo che i benefici di questi alimenti non derivano solo dai singoli nutrienti, ma dalla loro matrice alimentare: una struttura complessa e sinergica che ne potenzia l’efficacia fisiologica. Consumare regolarmente yogurt e latti fermentati, significa prendersi cura della propria salute in modo semplice, ma scientificamente fondato, offrendo un supporto concreto al benessere lungo tutto il corso della vita”.

“Il nostro obiettivo – sottolinea Yoann Steri, Digital & Data Director di Danone Italia – è quello di promuovere corrette abitudini alimentari, influenzando positivamente la salute delle persone, anche attraverso la crescita della categoria, con l’obiettivo di aumentare il consumo pro-capite annuo, portandolo a 15 kg. In questa direzione” si inserisce “il lancio di Danone Skyr, la nuova linea ispirata all’antica ricetta islandese dello Skyr, ricco in proteine e con lo 0% di grassi che garantisce gusto, qualità e una cremosità unica. Con Hipro abbiamo lavorato per innovare la nostra formula con l’aggiunta di vitamina B9 e magnesio, studiata per supportare la crescita muscolare grazie all’alto contenuto proteico e ridurre la fatica. Con il brand Activia, che con 4 miliardi di probiotici si prende da sempre cura dell’equilibrio intestinale degli italiani, abbiamo risposto al crescente interesse dei consumatori per il microbiota intestinale arricchendo la nostra offerta con la linea Activia fibre e il kefir Activia, da oggi disponibile anche al cucchiaio. Anche con il brand Actimel, da oltre 30 anni alleato del sistema immunitario, puntiamo sull’innovazione presentando Actimel Tripla Azione, arricchito con magnesio, vitamina D e C. Una sola bottiglietta con 3 funzionalità: la vitamina C, infatti – conclude – ha effetto antiossidante, il magnesio riduce la stanchezza e la vitamina D supporta il sistema immunitario”.