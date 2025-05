Meloni in Senato: “Italia e Ue rafforzino la difesa per fronteggiare sfide”

(Adnkronos) – “Italia e Ue devono rafforzare le proprie capacità difensive per far fronte alle sfide geopolitiche in atto. Da patriota sempre sostenuto un principio semplice”, ovvero che “la libertà ha un prezzo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, rispondendo a una interrogazione di Carlo Calenda (Azione) sul tema difesa nel corso del question time al Senato. E’ necessario “costruire un pilastro europeo dell’Alleanza atlantica, da affiancare a quello nordamericano in un’ottica di complementarità strategica, capace di incentivare anche la formazione di una solida base industriale europea”, ha aggiunto.

Seduti tra i banchi del governo oltre alla presidente del Consiglio, ci sono Daniela Santanchè, Paolo Zangrillo, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Roberto Calderoli, Orazio Schillaci, Eugenia Roccella, Carlo Nordio, Andrea Abodi, Luca Ciriani e Alfredo Mantovano. Tra gli assenti i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Nel suo intervento Meloni ha ricordato come “nel 2014 al vertice Nato di Washington gli Stati membri dell’Alleanza atlantica si sono impegnati a raggiungere in dieci anni spese per la difesa pari al 2% del pronto interno lordo. Da allora, tutti i governi hanno confermato questo impegno senza eccezione di colore politico. L’Italia finalmente raggiungerà questo target nel corso del 2025 perché c’è un governo che sa che mantenere gli impegni presi”. Mantenere gli impegni internazionali “è fondamentale per farsi rispettare”, ha scandito la presidente del Consiglio.

Che poi ha aggiunto: “Pur rimanendo al fianco dei nostri alleati orientali io penso che sia arrivato anche il momento in cui la Nato prenda in maggiore considerazione il fianco sud dell’Alleanza, che pure è particolarmente importante, soprattutto in un tempo di minacce ibride”.