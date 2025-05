Sinner accende il Foro, allenamento con Fritz davanti a centinaia di tifosi

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si allena agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, mercoledì 7 maggio, è sceso in campo per due ore nel campo 7 del Foro Italico con l’americano Taylor Fritz, numero 4 del mondo, davanti a centinaia di tifosi e appassionati, assiepati in ogni angolo circostante per assistere all’allenamento, o anche solo intravedere il numero uno.

Sinner ha iniziato con qualche scambio di riscaldamento, da una parte all’altra del campo, sotto gli occhi attenti di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, per poi aumentare man mano l’intensità dei colpi, cercando con sempre maggiore frequenza le linee e non allontanandosi praticamente mai da fondo campo. La confidenza con la racchetta però, nonostante i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, non sembra essere svanita, e così Jannik si è preso gli applausi degli spettatori con diverse palle corte e dei colpi con il dritto che hanno preso spesso in controtempo Fritz.

Man mano che andava avanti però, Sinner ha accusato un po’ di stanchezza, richiamando l’attenzione del proprio team e fermandosi ad asciugare la fronte. Normale, per un tennista che ricomincia a giocare dopo uno stop, contro un avversario di livello che si candida ad arrivare in fondo anche agli Internazionali, ma che Jannik ha già battuto prima nella finale degli US Open 2024 e poi, pochi mesi dopo, all’ultimo atto delle Atp Finals di Torino.

Anche al servizio Sinner ha cercato prima il centro del campo, per poi aumentare forza e precisione della battuta verso gli angoli. Nell’ultima parte dell’allenamento, i due hanno dato vita a un breve match che ha strappato gli applausi del Foro e fatto crescere l’attesa per l’esordio di Jannik, fissato per sabato 10 maggio, contro il vincente della sfida tra Cinà e Navone.