Cinema, a Roma Italia green film festival, giovani e moda etica per futuro sostenibile

(Adnkronos) – Il cuore della Capitale ha battuto per l’ambiente con due giornate dell’Italia Green Film Festival, che ha unito scuole, istituzioni, cinema e moda etica per promuovere una cultura della sostenibilità attraverso arte, creatività e impegno civile. Martedì scorso, a Palazzo Valentini – sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, si è tenuto un incontro speciale rivolto agli studenti, con la proiezione di cortometraggi e documentari curati dal direttore artistico Pierre Marchionne. Tra i titoli proposti: Respiro Verde, Winds of Change e Amazzonia Intima, opere che affrontano i temi della crisi climatica, della transizione energetica e della tutela delle popolazioni indigene.

A portare i saluti istituzionali è stato il vicesindaco Pierluigi Sanna, che ha dichiarato: “Formare le nuove generazioni alla cura dell’ambiente è un atto politico e culturale imprescindibile per la costruzione di una cittadinanza responsabile e consapevole”. Tra gli interventi quelli di Milana Mariano, esperta di bullismo e femminicidio presso l’Università della Tuscia, e Antonella Cassisi, già responsabile scuola per l’Unesco, da anni impegnata nella diffusione dell’educazione alla sostenibilità.

Ieri, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si è tenuta la serata evento “Ethical & Green Night – Quando la moda racconta la sostenibilità”, condotta da Alessandra Canale. Protagoniste della passerella tre stiliste che hanno fatto della moda etica la loro cifra distintiva: Marilena Spiridiglozzi con il marchio Mariel Couture,Rosso di Aquinum, Diana Dieppa. Le loro creazioni, realizzate con tessuti rigenerati, fibre organiche e materiali naturali, hanno dato vita a una sfilata intensa, visionaria e consapevole, dove ogni abito raccontava un’idea di bellezza legata al rispetto per l’ambiente.

C’è stata la partecipazione straordinaria della Bond girl Caterina Murino, attrice di fama internazionale, che ha incantato il pubblico sfilando in uno degli abiti simbolo dell’evento. La sua presenza ha rappresentato un forte messaggio a favore di una moda sostenibile, capace di coniugare eleganza e responsabilità.

La serata è stata arricchita da momenti artistici di grande impatto, con la musica del soprano Erika Nakanishi, la coreografia di Rosanna Cacciarella, e l’intervento dedicato alla memoria spirituale di Giancarlo Barbadoro, fondatore dell’Ecospirituality Foundation.

L’intero programma si è articolato in quattro momenti chiave: alle 16.30 il Workshop Academy, alle 18 la cerimonia Prix Golden Leaf Speciale, alle 19.30 la sfilata di moda etica e alle 20.30 la degustazione vini biologici. Il festival proseguirà fino al 26 giugno, portando avanti la sua missione di sensibilizzazione attraverso il cinema, la cultura e l’arte come strumenti di cambiamento.