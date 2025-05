Conclave, secondo giorno di votazioni per eleggere il nuovo Papa

(Adnkronos) – Secondo giorno di Conclave 2025. Oggi, giovedì 8 maggio, i 133 Cardinali elettori tornano in Cappella Sistina per l’elezione del nuovo Papa, dopo la prima fumata nera di ieri. Previste quattro votazioni, due la mattina e due il pomeriggio. Le fumate orientativamente saranno dopo le 12 e dopo le 19. A meno che il 267esimo pontefice venga eletto prima. Tutte le news nella giornata in diretta.

Lo speciale sul conclave con le risposte alle domande. Chi sono i cardinali papabili? Può esserci un papa italiano? Chi sceglie il nome del Pontefice?