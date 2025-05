Ex Ilva, Urso: “Temo che le ultime notizie non incoraggino nuovi investitori”

(Adnkronos) – “Su Ilva temo che le ultime notizie non incoraggino i nuovi investitori in quello che è un percorso difficile e sfidante per tutti a cui spero che tutte le istituzioni partecipino in maniera propositiva per evitare che anche gli investitori internazionali, che erano interessati ad acquisire gli impianti nella fase di piena decarbonizzazione, possano essere scoraggiati”. Lo ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine dell’evento “Presentazione del bilancio socio – economico di Lidl Italia”, a Palazzo Piacentini.

“Fin dall’inizio che abbiamo preso in mano questo dossier c’è stata la piena volontà di realizzare un processo di piena decarbonizzazione del sistema siderurgico italiano. Nei programmi che sono stati presentati agli investitori – sottolinea Urso – emerge la voglia di fare nel tempo più congruo possibile dell’ex Ilva di Taranto un modello di siderurgia green, che possa rendere orgoglioso questo paese e che possa corrispondere alle aspettative dei cittadini per quanto riguarda ambiente e salute”.