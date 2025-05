Leone XIV, l’omaggio in spagnolo del primo Papa americano: cosa ha detto

(Adnkronos) –

Robert Francis Prevost ha utilizzato principalmente l’italiano per rivolgersi ai fedeli nel suo primo discorso come Papa Leone XIV, ma ha tenuto a dire qualche frase anche in spagnolo. Un omaggio alla diocesi del Perù dove è stato missionario per oltre un decennio.

“Se mi permettete voglio rivolgere un saluto a tutti e in modo particolare alla mia amata diocesi di Chiclayo in Perù, dove un popolo fedele ha accompagnato il suo vescovo e ha condiviso la sua fede e ha dato tanto per continuare a essere chiesa fedele a Gesù Cristo”, ha detto in spagnolo. Nel 2015, dopo aver trascorso tanti anni nel Paese dell’America Latina, è diventato cittadino del Perù. Dal 2015 al 2023 inoltre è stato vescovo di Chiclayo, città nel nord-ovest del Paese andino.

Il nuovo pontefice ha scelto invece di non utilizzare l’inglese, sua lingua madre. Nato a Chicago nel 1955,

Robert Francis Prevost è infatti il primo papa statunitense.