Monti (Reg. Lombardia): “Luogo strategico per innovazione e ricerca dà valore alla regione”

(Adnkronos) – “Come Regione Lombardia abbiamo sempre creduto nell’importanza di avere un luogo strategico per l’innovazione e la ricerca, per dare valore alla Lombardia e all’Italia tutto”. Parole di Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia ed Executive board member di Aifa, alla conferenza di presentazione di “Building Tomorrow”, tenutasi nel corso della Mind Innovation Week e organizzata da Federated Innovation @Mind”. Così il presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia ed Executive board member di Aifa all’evento di lancio di Building tomorrow.

Building Tomorrow è l’iniziativa dedicata a plasmare il futuro dell’open innovation a Mind e di cui fanno parte, come illustrato nel corso dell’evento di lancio, progetti flagship e collaborazioni strategiche che guideranno le attività della rete di aziende basata a Mind. “Questo luogo ha inoltre una bellissima storia perchè, a differenza dei tanti posti nel mondo in cui gli spazi dell’Expo non hanno successivamente trovato opportunità per reinventarsi, qui si è stati in grado di farlo – aggiunge Monti – Regione Lombardia sostiene un progetto integrato, pubblico e privato insieme, per creare innovazione”. Un punto chiave per la Regione che trova espressione a Mind è quello della ricerca nell’ambito della sanità: “In questo ambito la Lombardia fa la differenza, è la prima regione in Europa per produzione di farmaci e abbiamo sette dei dieci Irccs più importanti d’Italia. Proprio qui in Lombardia – conclude – c’è il contesto per poter giocare una partita non solo nazionale ma direi mondiale”.