Ucraina, polizia: “Uomo spara vicino a Kiev, diversi morti”

(Adnkronos) –

Sparatoria vicino a Kiev in Ucraina, diversi morti. La polizia ha parlato di un uomo che con un fucile automatico ha ucciso diverse persone nel villaggio di Sofiïvska Borchtchagivka, nel distretto di Bucha a ovest della capitale e, poi, si è consegnato. Sconosciuti ancora i motivi del gesto come rende noto il sito del quotidiano ucraino Glavkom citando l’ufficio stampa della regione di Kiev.

Nonostante il cessate il fuoco unilaterale di Putin, le autorità ucraine hanno segnalato nuovi bombardamenti stamattina. Aerei russi hanno sganciato bombe teleguidate più volte sulla regione settentrionale di Sumy, ha dichiarato l’Aeronautica Militare ucraina su Telegram, avvertendo dell’attività aerea in corso in direzione est. “Da mezzanotte a mezzogiorno la Russia ha commesso 734 violazioni del cessate il fuoco e condotto 63 operazioni d’assalto” denuncia via X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, riportando gli ultimi aggiornamenti dal fronte. “586 gli attacchi contro postazioni delle nostre truppe, 464 dei quali con armi pesanti, 176 attacchi con droni Fpv, dieci raid aerei con l’impiego di 16 bombe guidate”.

“In modo prevedibile, il ‘cessate il fuoco per la parata” di Putin si dimostra essere una farsa”, ha denunciato dopo che il leader russo ha dichiarato in modo unilaterale un cessate il fuoco di 72 ore, iniziato alla vigilia delle celebrazioni a Mosca per la ‘Giornata della Vittoria’. Kiev chiedeva una tregua di almeno 30 giorni. “Nonostante le dichiarazioni di Putin, le forze russe continuano ad attaccare su tutta la linea del fronte”, ha scritto il ministro, confermando che “stiamo rispondendo di conseguenza a tutti gli attacchi”. Kiev ha precisato di condividere con “Usa, Ue e partner europei” in particolare, ma anche con altri Paesi e con le organizzazioni internazionali, “tutte le informazioni sulle violazioni del cessate il fuoco da parte della Russia”.

Il ministero della Difesa russo insiste da parte sua sul rispetto del cessate il fuoco e accusa a sua volta gli ucraini, riporta la Bbc, di 488 violazioni.