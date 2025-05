Accoltella la moglie e si barrica in casa con i figli: arrestato 40enne a Pompei

(Adnkronos) – Accoltella la moglie e si barrica in casa con i figli, 40enne arrestato dai carabinieri. È accaduto a Pompei nella notte. Poco prima delle 2, negli uffici della Stazione carabinieri di Pompei, si è presentata una 34enne completamente insanguinata. La donna ha raccontato di essere scappata di casa per chiedere aiuto perché poco prima suo marito l’ha accoltellata o, comunque, colpita più volte con un’arma. La vittima è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia, fortunatamente non in pericolo di vita.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, i militari della stazione di Pompei e il negoziatore del nucleo investigativo sono intervenuti nell’appartamento della coppia. L’uomo si era barricato un casa con i figli di 5 e 8 anni. Sembra che, nonostante i problemi psichici, avesse interrotto volontariamente la cura. Dopo una trattativa estenuante tra il carabiniere negoziatore e il 40enne, alle 4 – quando ormai si temeva il peggio – l’uomo si è consegnato ai carabinieri. Per fortuna i bambini erano nella cameretta e stavano dormendo. L’uomo è stato bloccato e trasferito nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Torre del Greco, poi, arrestato per tentato omicidio. I bambini, illesi, sono stati affidati a dei parenti.

La donna è in ospedale per una grave ferita alla nuca verosimilmente causata da un oggetto di legno, identificato successivamente in uno spargisale, rinvenuto in casa e sequestrato durante il sopralluogo effettuato dai Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche di Torre Annunziata. La vittima ha anche il volto tumefatto e tagli su tutto il corpo.