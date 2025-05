“W la mamma” e “Voglia di fragole” sono i temi del mercato di Campagna Amica che si terrà domenica 11 maggio a Cremona. Dalle ore 9 alle 19 i gazebo gialli degli agricoltori di Coldiretti saranno in piazza Stradivari, nell’ambito dell’iniziativa “Le quattro stagioni di Cremona”, con il patrocinio del Comune.

Gli agricoltori proporranno in vendita diretta cibi e fiori coltivati a Cremona e in Lombardia. La “spesa di maggio” arriverà sui banchi del mercato, con i sapori e i colori tipici di questo mese. “Aprile fa i fiori e Maggio ne ha gli onori: così recita un antico detto popolare, sottolineando l’abbondanza di frutta e verdura che l’orto ci regala durante questo mese” dicono gli agricoltori di Coldiretti.

Accanto all’ortofrutta ci saranno anche altri prodotti gastronomici come formaggi (di bufala e caprini), pane e prodotti da forno, salumi tipici, miele e confetture, vino, riso, prodotti a base di lumaca, dolci contadini. La domenica in piazza Stradivari sarà occasione per scoprire anche i prodotti del benessere che nascono dalla lavanda.

I cittadini troveranno in piazza Stradivari anche lo “street food contadino”, affidato ad alcune aziende agrituristiche del territorio. Si potranno così gustare in piazza alcuni piatti della tradizione contadina lombarda, come polenta e porchetta, tagliere di formaggi tipici o di salumi, casoncelli al gorgonzola, pane e salamella, dolci contadini.

Portati dai coltivatori, i fiori di stagione coloreranno il mercato, proposti come dono ideale per la Festa della mamma. La natura, le fragole e i fiori ispireranno il laboratorio che gli agricoltori proporranno ai bambini, invitati a realizzare un dono o un cartoncino d’auguri da portare alla propria mamma.

Presso il mercato di Campagna Amica i cremonesi troveranno anche lo stand di MEDeA Medicina e Arte, l’associazione senza fini di lucro, fondata a Cremona nel 2003, che sostiene l’assistenza dei malati oncologici e dei loro familiari, operando con i propri volontari a Cremona e in molti comuni limitrofi.

MEDeA interviene finanziando la ricerca clinica oncologica e fornendo sostegno fisico, psicologico e sociale ai malati e ai loro familiari. A sostegno dell’attività dell’associazione, con una piccola offerta, i cittadini potranno ricevere un dono dedicato alle mamme.

Presso lo stand sarà possibile sostenere la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare proposta da Coldiretti, con ha l’obiettivo di portare l’Europa a cambiare la normativa vigente, introducendo l’obbligo dell’etichetta d’origine a livello europeo su tutti gli alimenti in commercio.

“L’obiettivo – dichiara Coldiretti – è raggiungere un milione di firme per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori.”

La raccolta firme da mesi si sta svolgendo presso i mercati contadini di Campagna Amica e in tutte le sedi territoriali di Coldiretti. “Un impegno – spiega Coldiretti Cremona – che ora si è esteso al web, con la possibilità di sottoscrivere la petizione in maniera digitale da parte dei cittadini.”

